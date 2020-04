La Fiorentina cambia sponsor tecnico e, per i prossimi quattro anni (più eventuali altri due), si lega a Robe di Kappa. Il nuovo completo sarà in tinta unita viola, con il pantaloncino nero che non verrà più riproposto. Le maglie saranno con pochi fronzoli sulle maniche e su altre zone secondarie. Ad eccezione dello stemma del club, non ci saranno altri gigli sparsi sulla tenuta e il logo dell’azienda nelle parti laterali sarà tono su tono in trasparenza. Infine, il colletto sarà assente. Lo scrive La Nazione.