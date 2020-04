Ricomincia il campionato? C’è il Brescia, anzi no

Secondo le previsioni più ottimistiche il campionato potrebbe ricominciare il 20 maggio, ma se non bastasse si potrebbe arrivare al 6 giugno. La Fiorentina se la vedrebbe col Brescia, il cui presidente, Massimo Cellino, ha, però, detto più volte di non voler far giocare la sua squadra per rispetto dei bresciani e dei loro defunti. La Fiorentina ora aspetta di capire prima di tutto se davvero sarà chiamata a tornare in campo e se, di conseguenza, beneficerà di di punti in classifica grazie alla decisione del Brescia. Lo scrive La Nazione.