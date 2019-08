Ribery, Suso e non solo: per l’esterno offensivo la Fiorentina sogna in grande

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per l’esterno offensivo e nelle ultime 24-48 ore sono stati accostati grandi nomi alla stessa società viola. La Repubblica questa mattina si concentra proprio su tali profili di alto livello: da Frank Ribery a Suso senza dimenticare Keita Baldé (LA SCHEDA) . Il francese ex Bayern Monaco (LA SCHEDA) ha rifiutato gli Emirati Arabi e vorrebbe provare un’ultima importante avventura nonostante i trentasei anni. L’ingaggio rappresenta però lo scoglio principale, viste le grandi squadre e gli stipendi percepiti dal fantasista transalpino. L’altro nome uscito nelle ultime ore è quello di Suso del Milan (LA SCHEDA). Se la società rossonera decidesse di affondare il colpo su Correa dell’Atletico Madrid, per lo spagnolo lo spazio sarebbe indubbiamente ridotto ma non solo: il Milan sarebbe obbligato a fare una cessione importante e Suso sarebbe uno dei pochi profili idonei con cui monetizzare. Anche Keita Baldé per caratteristiche potrebbe essere un nome valido per il nuovo esterno offensivo della Fiorentina. Anche qui però l’ingaggio e le richieste del Monaco per il suo cartellino potrebbero frenare il ds viola Daniele Pradè.