Ribery out: la Fiorentina ha davvero bisogno di un rinforzo dal mercato

Con l’operazione che dovrà subire Franck Ribery per superare definitivamente l’infortunio alla caviglia destra, la Fiorentina si troverà priva del suo miglior giocatore nel reparto offensivo per un tempo ancora indefinito.

Per Il Corriere dello Sport Stadio la Fiorentina necessita a maggior ragione di innesti nel proprio parco attaccanti. Innesti che dovranno arrivare dal mercato di gennaio. Ma chi può sostituire il fuoriclasse francese della Fiorentina?

I candidati, per ruolo e caratteristiche, potrebbero esser due nomi accostati spesso nel recente passato della Fiorentina: Matteo Politano dell’Inter e Domenico Berardi del Sassuolo.

Per entrambi però non sarà facile per la Fiorentina. Per l’attaccante nerazzurro si dovrà convincere soprattutto il tecnico Antonio Conte a privarsi dell’ex Sassuolo. Per il numero 25 neroverde invece, si dovrebbe convincere la stessa società con un’offerta davvero alta.

– LA SCHEDA TECNICA DI MATTEO POLITANO

– LA SCHEDA TECNICA DI DOMENICO BERARDI