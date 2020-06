Ribery fa il count down al suo rientro. Lo staff medico predica cautela

Quelli bravi direbbero “Non molla di un centimetro”… Franck Ribery è pronto al rientro dopo sette mesi che lo hanno visto bloccato ai box a causa dell’infortunio alla caviglia subito a novembre 2019. Come si legge questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio, dopo un’operazione e una lunga riabilitazione, il fuoriclasse francese è pronto a riprendersi il suo posto da titolare e da settimane sta mandando messaggi social della sua voglia di tornare protagonista e mostrando quanto tenga alla causa con sedute d’allenamento extra per recuperare la miglior condizione fisica. Dall’infermeria della Fiorentina non traspare però lo stesso entusiasmo e si predica cautela sul rientro del fenomeno con la maglia numero 7. Questo perchè si vuol evitare ricadute e non si vuol rischiare sulla stessa condizione fisica di Ribery. Contro il Brescia sarà convocato e forse potrebbe già disputare uno spezzone di partita visti anche i cinque cambi prestabiliti in questo finale di stagione anomalo.