Ribery brucia le tappe e fa tirare un sospiro di sollievo a Iachini

Franck Ribery è tornato in gruppo e nell’arco delle prossime settimane sarà nuovamente in grado di scendere in campo. Il francese ha potuto sfruttare lo stop del calcio delle ultime settimane per bruciare ulteriormente le tappe, e che adesso consente a Iachini di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Prematuro immaginare che il francese possa già esser convocato per la gara di domani a Udine, molto più probabile che sia tra i disponibili per la successiva sfida, quella interna con il Brescia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.