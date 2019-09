Ribery alla prima da titolare: con la Juventus non ha mai perso. Al Franchi in 37mila

Dopo i trenta minuti complessivi messi insieme contro Napoli e Genoa, Franck Ribery è pronto per la sua prima da titolare con la maglia della Fiorentina. Il francese contro la Juventus non ha mai perso. Cinque le gare di Champions League in cui ha incontrato i bianconeri, e pur non avendo mai messo la firma su un gol, ha sempre portato a casa risultati positivi (tre vittorie e due pareggi). E il Franchi, che si preannuncia vestito a festa con almeno 35-37 mila spettatori pronti a mettere in piedi una coreografia capace di coinvolgere tutto lo stadio, non aspetta altro se non di applaudire il suo Fenomeno.