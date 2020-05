Rebus calendario: ripartenza fra il 7 e il 14 giugno

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle date dell’eventuale ripresa della stagione. Bisogna ripartire nella settimana fra il 7 e il 14 giugno. Anche perché la Uefa sarebbe disponibile ad allontanare ancora un po’ il traguardo limite, che per ora è fissato al 2 agosto. Inutile arrampicarsi sui mercoledì e le domeniche, ma questa apertura potrebbe persino ammortizzare un’eventuale fermata temporanea per la quarantena. Anche se bisogna sempre ricordare che l’obiettivo non è di evitare le possibilità per i suoi effetti sul sistema, ma per la tutela della salute delle persone coinvolte in questo processo.