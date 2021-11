Quattro i viola sul piede di partenza, due le diverse situazioni di mercato

Le strategie di mercato della squadra gigliata guardano anche alle uscite

Oggi La Nazione analizza il capitolo cessioni per quanto riguarda la Fiorentina: Callejon, Pulgar e Amrabat e Kokorin, per ragioni – e situazioni di mercato – diverse saranno al centro di valutazioni da parte del club. I centrocampisti avranno la possibilità di giocarsi chance importanti e di conseguenza mettere la società in condizione di preventivare introiti di una certa consistenza. Per Callejon e Kokorin, il vero affare sarebbe quello di togliere dal bilancio il peso di due ingaggi di prima fascia.