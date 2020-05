Quarantena o no? La burocrazia ferma Ribery, ma ora servono risposte

Franck Ribery è ancora fermo ai box. Colpa della burocrazia, spiega il Corriere Fiorentino. Per il club viola non è ancora del tutto chiaro se il francese dovrà restare in quarantena come ogni straniero in Italia o se sarà possibile averlo in gruppo già dai prossimi giorni. Prima di partire dalla Germania, l’ex Bayern Monaco aveva già effettuato un tampone (risultato negativo) e dopo, grazie all’ok dell’ufficio igiene, si era potuto recare al centro sportivo per sottoporsi a un secondo tampone e al testo sierologico. In attesa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio, resta un punto interrogativo sulla quarantena al quale dovrà rispondere l’ufficio igiene. Le prime risposte potrebbero arrivare oggi.