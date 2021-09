Quando la Reggina fiutò l’affare: prendi tre paghi uno, con Tedesco due carneadi

Un affare che fece contenta la squadra calabrese

La Nazione ricorda oggi un episodio relativo alla sessione di mercato estiva del 1993. Con la Fiorentina retrocessa, i viola cercavano di acquistare dalla Reggina Giovanni Tedesco, ma i calabresi insistettero: no a tre miliardi per il giocatore, se interessava si poteva fare un triplo affare con l'aggiunta di Campolo e Di Sole per poco meno di cinque miliardi. La Fiorentina accettò, e questi due calciatori raggranellarono circa cinquanta presenze senza lasciare il segno in maglia gigliata.