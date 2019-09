Pulgar si è preso il centrocampo della Fiorentina: personalità e numeri per il cileno

Arrivato a Firenze nell’ultimo mercato Erick Pulgar fin da subito si è calato nella sua nuova avventura fiorentina e nelle ideologie e centrocampo di Montella. Fin qui nel complesso tre ottime prestazioni per il numero 78 viola. Grinta, sostanza ma anche gamba e visione di gioco. Si è subito distinto sui calci piazziati tra calci d’angolo e punizioni. Deve forse affinare il passaggio in mezzo al campo ma sicuramente, tra i nuovi arrivati, Pulgar ha dato fin qui un apporto considerevole. Come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio, dati alla mano, più di lui ha corso soltanto Castrovilli (altra piacevole sorpresa per l’impatto immediato). E poi.. è il primo rigorista nelle gerarchie di Montella e finora non ha deluso le aspettative del tecnico: due su due dal dischetto con grande freddezza.