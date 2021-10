Provedel: “Che ricordi contro ACF. Italiano? Suo percorso come quello di Motta”

La partita contro lo Spezia porta con sé tanti temi legati al passato di Vincenzo Italiano

Il portiere dello Spezia Ivan Provedel , che proprio nella gara di andata della scorsa stagione si prese il posto fra i pali, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Ecco una sua risposta in chiave viola:

"Della gara di un anno fa ricordo che fu... particolare. Andammo subito sotto di due gol, ma alla fine pareggiammo e ci fu persino la possibilità di vincere. Siamo cambiati molto da allora, la Fiorentina sta facendo bene, ma io la vivo come un’opportunità per continuare a crescere, cercando di raccogliere punti. Italiano? Io credo semplicemente che ogni squadra sia plasmata nel bene e nel male dalla mano del proprio allenatore. Sicuramente, quindi, quello che sta ottenendo la Fiorentina è frutto di questo tipo di percorso che sta portando avanti, appunto, con Italiano, esattamente come stiamo facendo qui allo Spezia con Motta".