Probabile formazione Inter: Eriksen da play basso, Conte dà spazio alla panchina

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport sono concordi nello schierare così il 3-5-2 dell’Inter impegnato in Coppa Italia (clicca per tutti gli aggiornamenti) alle 15 contro la Fiorentina: davanti ad Handanovic straordinari per Skriniar, affiancato da Ranocchia e Kolarov. Da vertice basso agirà Eriksen, con il quale Conte vuole provarle tutte prima di gettare definitivamente la spugna: un esperimento che sa anche di sfida a chi rimprovera al tecnico dell’Inter di non saper cambiare. Da mezzali ecco Sensi e Gagliardini (più indietro Vidal) e in attacco Lautaro e Sanchez. Perisic e Young da esterni. Nonostante il turnover, la società nerazzurra ha fissato la Coppa come obiettivo stagionale, per rompere un digiuno di trofei che dura da dieci anni.

La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez.