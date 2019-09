Probabile formazione: Dalbert in panchina, spazio a Ranieri. Boateng al posto di Vlahovic

Prima trasferta in campionato per la Fiorentina, impegnata questa sera alle 20.45 allo stadio Ferraris contro il Genoa, reduce dal 3-3 dell’Olimpico contro la Roma.

Vincenzo Montella riparte dal 4-3-3. Poche le novità rispetto alla formazione che ha affrontato il Napoli sabato scorso. In difesa i quotidiani schierano Lirola, Pezzella, Milenkovic e Ranieri davanti a Dragowski (solo Repubblica dà in vantaggio Dalbert su Ranieri). Per le altre scelte dell’Aeroplanino, giornali concordi sul centrocampo formato da Castrovilli, Badelj e Pulgar e sul trio d’attacco composto da Chiesa, Boateng (panchina, quindi, per Vlahovic) e Sottil.

