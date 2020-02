Primavera & Women’s, il punto della situazione dopo i rinvii

La Primavera di Emiliano Bigica avrebbe dovuto giocare in casa del Chievo Verona, mentre le ragazze allenate da Antonio Cincotta erano attese al Brianteo di Monza per uno scontro al vertice col Milan. Nessuna delle due partite si è giocata, entrambe sono rinviate a data da destinarsi per via dell’emergenza legata al coronavirus.

La Primavera (CLICCA per saperne di più) recupererà con ogni probabilità dopo la finale di Coppa Italia in programma il 10 aprile a Milano (sempre che non cambi il luogo, data la situazione), con la partita a Pescara del prossimo weekend che rimane sullo sfondo;

Le Women’s (QUI tutti gli aggiornamenti) sono invece attese dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, ancora contro il Milan, in casa, partendo dal 2-1 conquistato in Lombardia. Il campionato va avanti, nella scorsa giornata Milan-Fiorentina è stato l’unico match rinviato. Lo scrive La Nazione.