Pres. Toscana Aereoporti: “Stadio e nuova pista? Servono entrambi, ma occorre pianificazione”

Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata dal Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai a La Nazione in edicola oggi:

Se la realizzazione del nuovo Stadio a Campi rischia di confliggere con la nuova pista? In ottobre, quando sono emerse le prime considerazioni sulla incompatibilità tra le due infrastrutture, abbiamo dichiarato che, in presenza di un piano nazionale degli aeroporti vigente e di un masterplan vigente e approvato da Enac, ci saremmo opposti in tutte le sedi anche giudiziarie per tutelare la possibile realizzazione della nuova pista. Va da sé che l’aeroporto non è il pianificatore ma lo sono lo Stato per l’aeroporto e la Regione per lo stadio. Se le due cose andassero in conflitto occorrerà capire se la Regione nella sua pianificazione prediligerà la realizzazione dello stadio o quella dell’aeroporto. Io penso che questa città abbia bisogno di entrambi ma che occorra una pianificazione per realizzarle non in contrasto tra loro. Personalmente penso anche che nel post Coronavirus non ci si possa permettere un buco nero abbandonato nel mezzo della città, quale sarebbe il Franchi senza Fiorentina.