Prandelli ed un mese da incubo, sfida Viola più ardua del previsto

Sulle pagine di Repubblica viene analizzato lo score decisamente negativo di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Soltanto un punto conquistato in quattro match di campionato. Punto raggiunto all’ultimo minuto nella sfida casalinga contro il Genoa tramite l’unica rete messa a segno sotto la sua gestione in Serie A. In Coppa Italia invece l’unica gioia regalata da un Montiel presto rilegato. Ad un mese dal suo arrivo la situazione per Prandelli non è certo rosea. La squadra è in clamoroso affanno, i segnali di gioco sono rarefatti e discontinui mentre la classifica preoccupa seriamente. La distanza dalla zona retrocessione è minima, soltanto tre punti separano la Viola dall’inferno. Il Patron Commisso è infuriato ed ha mandato tutti in ritiro e domani arriva il Sassuolo. Una sfida complicata per i fantasmi che aleggiano nelle teste dei giocatori e per il valore dell’avversario, una delle soprese di questo campionato. Come riporta il quotidiano, Prandelli dovrà fare nuove scelte, col cuore e con la testa. La sua nuova sfida si sta dimostrando più complicata del previsto.

Fiorentina, per gennaio nel mirino Caicedo e Piatek. Ma il prezzo del polacco…