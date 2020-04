Prandelli: “Mai stato così lontano dalla mia realtà di allenatore. Non possiamo ancora gioire”

Cesare Prandelli utilizza una metafora calcistica per parlare di attualità al Corriere Fiorentino: “Se vedo un mio giocatore che festeggia perché stiamo vincendo 1-0 al 60′, secondo voi cosa faccio?”

Ma l’1-0 non basta, ammonisce il tecnico, bisogna vincere la partita. Troppe persone pensano che la diminuzione dei casi equivalga al via libera. Prandelli si sposta solo per isolarsi nella sua nuova occupazione di agricoltore, nelle colline fuori Firenze. E a proposito di Firenze, in città si percepisce un’atmosfera densa di preoccupazione. “Io allenatore? Non ho mai vissuto un periodo della mia vita in cui mi sono sentito tanto lontano dal mio mestiere. Forse mi sento per la prima volta nella mia vita senza un gruppo”.

Il Mister è scosso, ha perso degli amici nella sua Orzinuovi, riflette sul significato della domanda “come stai?” che è diventata impegnativa. “Nella mia testa zero spazio per i problemi del calcio. Possono esserci in Serie C, ma si parla solo di A. Come si fa a portare la gente dall’ospedale allo stadio?”

Una chiusura ottimista, sostenendo che servono concetti chiari e semplici per far ripartire un paese che verrà cambiato da questa esperienza: gli stessi calciatori non si lamenteranno più se qualche allenamento è troppo duro.

L’intervista completa nel quotidiano in edicola