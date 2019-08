Pradè ancora al lavoro, la Fiorentina non è completa: i nomi caldi a centrocampo

Dopo aver dedicato la propria attenzione alle parole in conferenza stampa di Milan Badelj (CLICCA PER LEGGERLE), il Corriere dello Sport-Stadio traccia un bilancio degli obiettivi di Daniele Pradè sul mercato, partendo da quel Sander Berge che sembra davvero vicino: il costo è alto, si parla di 25 milioni, ma può giocare un ruolo importante la volontà del Genk di non farlo andare in scadenza per poi perderlo a prezzi minori. I no a Sheffield e Brighton sono un’altra conferma da parte del nazionale norvegese. E poi c’è Demme, che rimane defilato e disponibile a passaggio in viola in ogni momento: l’imperativo è attendere per acquistare i due alle condizioni migliori. LA SCHEDA COMPLETA DI BERGE SU TUTTITALENTI.COM