Porte chiuse: la Fiorentina rimborserà i tifosi

Tuttosport parla dei risarcimenti dei biglietti e degli abbonamenti viste le che partite saranno disputate a porte chiuse almeno fino al 3 aprile. Non sono previsti rimborsi nei contratti di vendita di Atalanta, Brescia, Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Mentre il Milan prevede un rimborso se il posticipo supera una settimana o più. La Lazio prevede il biglietto in un altro settore e un’altra partita. Napoli, Bologna, Parma, Torino, Fiorentina prevedono il risarcimento compleanno. Ma in questo caso è possibile che tutti i club risarciscano.