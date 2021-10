Poche luci e molte ombre: Callejon stecca l’appuntamento col maestro

Per Callejon arriva una prestazione non brillante contro il suo ex maestro Sarri: lo spagnolo stecca un appuntamento importante da titolare

L'occasione era davvero ghiotta per dare una spallata alle critiche, per di più al cospetto del suo mentore Sarri. E invece quella di Callejon si è trasformata in una serata non proprio da ricordare. Italiano gli consegna una maglia da titolare contro chi lo lanciò in maniera definitiva a Napoli e che probabilmente lo avrebbe riabbracciato volentieri in biancoceleste, ma il personale appuntamento col passato non è andato come sperava. Collocazione preferita in campo: esterno a destra, seppur con ruolo più tattico e bloccato, con licenza di offendere. Poca sostanza, tanti errori e una certa difficoltà nei meccanismi viola è però il risultato della gara secondo Repubblica, per una prestazione che nel complesso risulta ancora ben lontana dagli standard richiesti dal tecnico. La fiducia e la sua qualità anche da uomo spogliatoio non si discutono, ma in questo momento il tridente con Saponara e Nico Gonzalez a supporto di Vlahovic è quello che regala maggiori garanzie. E a Italiano serve concretezza là davanti.