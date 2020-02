Platini: “Il Var non serve, meglio un buon arbitro. La chirurgia arbitrale è inaccettabile”

Michel Platini, ex stella juventina ed ex dirigente UEFA , ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni maggiormente rilevanti:

Mi oppongo alla tecnologia, soprattutto se usata in questo modo. Il calcio non può essere arbitrato dal video. Il calcio è uno sport di contatto, la televisione falsa la percezione degli episodi. Ci sono interventi regolari che, se passati al filtro della televisione, comportano interpretazioni errate. La chirurgia arbitrale è inaccettabile. Per un calcio più giusto non serve il Var, ma un buon arbitro. Il Var non risolve le cose, le sposta e non porta alcun tipo di giustizia.