Pin: “Iachini è sempre lo stesso, un gregario. I tifosi viola? Come l’edera”

Sulle colonne de La Nazione leggiamo una breve intervista con Celeste Pin, che con la Fiorentina conta 200 gare e che ha un rapporto speciale con Beppe Iachini: Pin afferma che Iachini è rimasto lo stesso a distanza di anni, che arrivava prima e se ne andava dopo, con cura maniacale ma soprattutto umiltà da vendere. “Io e lui siamo stati dei gregari, ma l’affetto della gente non conosce rivali, i tifosi viola sono come l’edera: dove si attacca muore”. Il Mister, secondo Pin, ha cambiato la Fiorentina senza modificare nulla, con solo un Cutrone in più, pensando sempre al presente in una città che per lui ha sempre rappresentato tantissimo.