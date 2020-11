Ci sono ancora alcune settimane per valutare il rendimento dell’attuale parco attaccanti, però l’idea per gennaio è ghiotta: riallacciare i contatti con l’Hertha Berlino per Krzysztof Piatek (SCHEDA). La Nazione scrive che la trattativa non è andata a buon fine a settembre per via del rifiuto dei tedeschi di sottostare a tempi e modi voluti dalla Fiorentina. I diciotto milioni complessivi che servirebbero possono arrivare dalla cessione di un altro attaccante, Pedro.

Per Milik invece il discorso è complicato, perché tra le richieste di De Laurentiis e le ritrosie del polacco i margini per intavolare una trattativa non ci sono praticamente mai stati. Ancor più impervia, se non proibitiva, la via che porterebbe Balotelli a Firenze: fisiologico pensarci, ma i limiti del giocatore sono un ostacolo serio.