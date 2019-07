Pezzella, chiarimento e conferma vicina. Ceccherini? Spunta Bielik come alternativa

Tanto mercato viola anche all’interno delle pagine del QS. Secondo quanto riporta l’inserto sportivo de La Nazione, l’attività della Fiorentina in entrata dovrebbe fermarsi per qualche giorno, in attesa che chiuda il mercato inglese (08/08). L’inizio di campionato in salita non influenzerà la programmazione del mercato, con la speranza che i prezzi di alcuni obiettivi calino con il tempo. Come quelli dei centrocampisti Valentin Rongier (SCHEDA) del Nantes e Diego Demme (SCHEDA) del Lipsia. Entrambi rientrano nei piani dei viola, difficile però che uno di loro possa arrivare prima del 10 di agosto. In partenza ci sono Cristoforo, Saponara, Dabo, Eysseric (più di 6 milioni lordi di stipendio).

C’è un nome nuovo per la difesa: Krystian Bielik, capitano della Polonia agli ultimi Europei U21 di proprietà dell’Arsenal. Piace tantissimo a Pradè: difensore centrale mancino (ma può giocare davanti alla difesa) classe ’98, ha giocato l’ultimo campionato in League One in prestito al Charlton. La Fiorentina si è messa prepotentemente sulle sue tracce e ci sono stati contatti significativi con l’Arsenal, che vuole cedere il giocatore solo in prestito, offrendo un diritto di riscatto con contro-riscatto. L’operazione Bielik potrà andare a buon fine solo in caso di partenza di Ceccherini o Pezzella. Ma il capitano nelle ultime ore ha avuto un chiarimento importante e la sua situazione sembra essersi stabilizzata.