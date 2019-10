Come ricorda La Nazione, German Pezzella dovrà stare attento ai cartellini domani sera contro il Sassuolo. Il capitano della Fiorentina, infatti, è diffidato. In caso di giallo o rosso salterebbe la partita di domenica alle 18 contro il Parma. La squadra viola rischierebbe di dover portare avanti qualche altro esperimento tattico per correre ai ripari, visti gli infortuni di Lirola e Caceres.