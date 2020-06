Commisso dovrà regalare fior fiori di fuoriclasse per vincere e fare meglio del passato

Il patron viola Rocco Commisso vuole alzare l’asticella della propria squadra e lo vuol fare il più velocemente possibile per arrivare a competere con le big italiane e arrivare a lottare per titoli e traguardi di prim’ordine. Una ricca campagna acquisti? Sì ma non solo. Per arrivare ai giocatori di prima fascia sul mercato servono garanzie ed una dimora all’altezza (altro motivo per realizzare un nuovo stadio in modo fast, fast, fast).

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina guarda al passato degli ultimi 40 anni e raffronta le più grandi gestioni viola di quel periodo: dai Pontello ai Cecchi Gori fino all’epoca Della Valle. Tre gestioni differenti iniziate bene e finite tutte molto male per i propri motivi. Dalla cessione di Baggio, la retrocessione in B e l’era Della Valle andata sempre più a scemare nel corso dei loro diciassette anni.

Se poi si guarda ad un ipotetico top 11 tra tutte le gestioni del passato, allora diventa complicato inserirci i top player attuali come Milenkovic, Castrovilli o lo stesso Franck Ribery.