Per Lirola la richiesta del Sassuolo è troppo alta. La soluzione di Pradè

Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio Alessandro Rialti fa il punto del mercato viola che deve prendere il via. Lirola piace molto per la fascia destra ma rimane un obiettivo troppo caro vista la richiesta di tredici milioni del Sassuolo. Se Pradè non riuscisse ad ottenere un ‘prezzo amico’, potrebbe allora spostare le sue attenzioni su un altro profilo, direttamente in Belgio. Si tratta di Joakim Maehle, terzino destro del Genk che ha militato nella nazionale Under 21 della Danimarca e che ha una valutazione di nove milioni.

Sul fronte cessioni il Ds della Fiorentina sta lavorando al fine di cedere alcuni esuberi come Dabo, Cristoforo e co. Su Sottil c’è sempre il Pescara che continua ad apprezzare il ragazzo, cosi come lo stesso Montella, sempre più convinto dall’esterno offensivo.

