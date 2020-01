Per Castrovilli è pronta la maglia di Antognoni. E Mancini è tentato di portarlo all’Europeo

Il Corriere Fiorentino si concentra su Gaetano Castrovilli. Quella contro il Napoli è stata solo l’ultima esibizione da brividi del numero 8. L’ennesima dimostrazione di strapotere assoluto. Difficile, in Italia, trovare di meglio. Non a caso Mancini è sempre più tentato di portarlo all’Europeo. Il suo repertorio si è arricchito partita dopo partita. In 19 partita (ha saltato solo la gara di Verona per squalifica) ha messo a referto tre gol, due assist, 16 conclusioni verso la porta creando, con le sue giocate, la bellezza di 13 occasioni potenziali. Solo Chiesa (24) e Vlahovic (14) ne hanno create di più. E poi i dribbling: sono 3,2 quelli riusciti di media a gara. Solo Boga del Sassuolo con 4,3 fa meglio di lui in Serie A. Qualità, ma anche tanta quantità. Castrovilli percorre in media 11,362 km a match. Pulgar è l’unico (11,801) che corre di più. Vale una cinquantina di milioni e lo vogliono tutti. In estate l’Inter proverà a prenderlo. Stesso discorso per Roma e Napoli, mentre dall’estero già si parla di Tottenham e PSG. Si mettano l’animo in pace perché ha appena rinnovato il contratto con la maglia viola. Con una sola differenza. L’idea, infatti, è dargli la numero 10, quella di Antogoni.