Per Carnesecchi c’è la fila. La Lazio ci prova e Percassi fa il prezzo

Tanta concorrenza sul profilo seguito dai Viola

Rischia di accendersi un'asta furiosa per quel che riguarda Marco Carnesecchi, giovane portiere che sta stupendo tutti in Serie B alla Cremonese. Per il classe 2000, su cui ci sono anche gli occhi della Fiorentina, si è acceso fortemente l'interesse della Lazio, scrive il Corriere dello Sport. Di proprietà dell'Atalanta, Carnesecchi vede salire il proprio valore di giorno in giorno. "Carnesecchi a dicembre valeva 10 milioni, oggi i Percassi ne chiedono 15. Lotito non è stato l’unico a farsi vivo, ci sono stati sondaggi della Juve e di altre big italiane. L’Atalanta ha puntato su Musso in estate, ha investito circa 20 milioni. La Dea ha due opzioni: vendere subito Carnesecchi o prestarlo per un’altra stagione, stavolta in serie A, per poi metterlo in competizione con l’argentino nel 2023-24"