Pedro: il prestito è la soluzione giusta, ma non in Brasile

Il Corriere Fiorentino si concentro su Pedro. Il sospetto – si legge – è che sia l’uomo giusto nel posto sbagliato. Gli addetti ai lavori sono convinti del suo valore, ma fin qui ha trovato poco spazio. La cessione sembra la soluzione giusta, non a titolo definitivo, ma in prestito, ma non in Brasile. Prima di tutto perché il giocatore sarebbe disposto a tornare in patria solo a titolo definitivo. Secondo: tra il Sudamerica e l’Europa cambiano le abitudini. Rimandare Pedro a casa significherebbe annullare tutto il lavoro svolto fino ad oggi. Pedro non è considerato una meteora come, invece, fu Keirrison. La vicenda ricorda quanto successo l’anno scorso con i portieri. Anche questo esempio suggerisce ai viola di non perdere il controllo del cartellino.