Pedro, due allenamenti decisivi: prima convocazione da Montella o ancora Primavera?

Pedro è sempre più vicino alla prima convocazione in prima squadra. Montella non ha ancora deciso, ma il brasiliano ha fatto notevoli passi in avanti nelle sue uscite con la Primavera, totalizzando 132′. La chiamata dell’allenatore potrebbe arrivare già domenica contro l’Udinese, oppure al più tardi dopo la sosta a Brescia. I prossimi due allenamenti diranno se l’ex Fluminense è pronto per la prima panchina al Franchi oppure dovrà aggregarsi ancora alla Primavera, impegnata contro il Torino in trasferta. Lo scrive La Nazione.