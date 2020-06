Partite in chiaro, la strada di Spadafora è in salita. Il punto

Il Ministro Vincenzo Spadafora non si arrende e punta ancora alla possibilità di trasmettere alcune partite di Serie A in chiaro. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione, specificando però come sia assolutamente in salita la sua partita. Gli ostacoli non sono pochi: dalle missive di Mediaset e Discovery che minacciano azioni legali qualora fosse negata la trasmissione sulle proprie piattaforme all’impossibilità di istituire un bando ad hoc per poterlo fare. Il tempo la fa da padrone: manca soltanto una settimana al fischio d’inizio dei primi recuperi e mettere d’accordo tutti sembra quantomeno complicato. Oggi l’AD De Siervo riprenderà in mano la pratica, ma gli ostacoli sicuramente non mancano. Servirebbe poi un decreto speciale con un congruo indennizzo di 3 milioni a gara per mandare in chiaro 1-2 match a giornata, ma anche qui non si scherza.

Discorso a parte, invece, per gli highlights: la Lega sta studiando in fretta un modo almeno per anticipare la visione delle azioni salienti delle partite e vuole consentire a Rai e Mediaset – che ne hanno acquistato la possibilità – di trasmetterli prima del solito