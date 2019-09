Parisi: “Possiamo solo applaudire l’Arsenal. In campionato vogliamo essere protagoniste”

Alice Parisi, centrocampista Fiorentina Women’s, ha parlato a Violachannel dopo la gara contro l’Arsenal in Champions League: “Impossibile non dare il 100% davanti ad un pubblico così, peccato per il risultato. Abbiamo lavorato bene durante la preparazione e speriamo di dare soddisfazioni in campionato. Era utopistico sperare contro una delle squadre più forti d’Europa, puoi solo applaudire una formazione così spettacolare. In campionato vogliamo essere protagoniste”. [GLI ALTRI RISULTATI]