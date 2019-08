Padre Astori: “Fascia DA13 un orgoglio, il ricordo di Davide vivo anche grazie ad essa. Contento per Badelj”

Il capitano della Fiorentina, Pezzella, indosserà anche per questa stagione la fascia in onore di DA13. La Lega ha dato l’ok e la notizia ha fatto felice soprattutto la famiglia di Davide: «E’ un orgoglio per noi – dice emozionato al telefono il padre Renato Astori, la cui intervista è stata riportata da La Nazione – ci fa piacere che la Fiorentina abbia fatto questa richiesta e che la Lega l’abbia accettata perché così il nome di nostro figlio sarà tenuto vivo grazie anche a questa fascia».

«Siamo molto contenti che Milan sia tornato alla Fiorentina, è un caro ragazzo con cui siamo rimasti in contatto tanto che è venuto a trovarci più volte a San Pellegrino – ha proseguito su Badelj -. Ma devo dire che la Fiorentina e tutta la città di Firenze ci sono stati molto vicini. Torneremo presto in città ed anche allo stadio. Rivedrò con piacere Giancarlo Antognoni con il quale ho condiviso il viaggio a Betlemme per l’inaugurazione del campo in onore di Davide e tutti gli altri giocatori e dirigenti che sono rimasti alla Fiorentina. Io e la mia famiglia conosceremo volentieri la nuova proprietà»