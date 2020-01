Orsolini-Chiesa: derby fra talenti con vista sull’Europeo

La sfida tra Bologna e Fiorentina sarà anche quella tra Orsolini e Chiesa. Su questo “duello” si concentra La Gazzetta dello Sport. Entrambi 22enni e a segno con la Nazionale nella stessa partita, nel 9-1 rifilato all’Armenia. Tutti e due sono considerati uomini mercato per le big. Dopo tanta gavetta, Orsolini è passato al Bologna nel 2018. Strano scherzo del destino: ha debuttato in rossoblù proprio contro la Fiorentina, gara decisa dal rivale Chiesa (2-1). L’ex Ascoli è diventato inamovibile per Mihajlovic: fin qui ha segnato 4 gol e fornito 5 assist.