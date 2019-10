Orrico: “Rinascimento viola figlio della serietà. I Della Valle sono un lontano ricordo”

Un estratto dell’editoriale di Corrado Orrico su Il Tirreno: “Dalla depressione all’entusiasmo nel giro di pochi mesi. È cambiato il mondo a Firenze, è cambiato tutto in una Fiorentina che da troppo tempo era caduta in un anonimato di classifica ed emozioni. Il segreto del successo del nuovo corso viola è un lavoro serio, fatto di un mix tra programmazione e lungimiranza. È un lontano ricordo il disamore dei Della Valle, che dopo anni di soddisfazioni, tra partecipazioni in Champions e presenze stabili in Europa, avevano sostituito il progetto vincente con quello del rientro finanziario, e gli investimenti con le plusvalenze. L’arrivo di Commisso ha portato una ventata di ottimismo, che si sarebbe esaurita in poco tempo se non fosse stata seguita da serietà e concretezza. Si è notata subito la perfetta sinergia tra proprietà, dirigenza e allenatore”.

