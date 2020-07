Orari partite, i calciatori si mettono di traverso. E c’è dell’altro: slitta tutto

Chissà se all’AIC hanno visto il simpatico video in cui Ciccio Graziani apostrofa chi non vuole giocare di pomeriggio (CLICCA QUI PER VEDERLO)… Forse no, visto che da parte dei giocatori c’è un ostinato muro nei confronti della proposta di anticipare l’orario di inizio delle partite. Per questo weekend non se ne fa nulla, i discorsi andranno riesaminati la prossima settimana, ma fa sorridere pensare che il problema riguardi solo tre partite nell’arco di nove giornate (Verona-Atalanta, Genoa-SPAL, Lazio-Sassuolo). In realtà, i problemi più grandi sono altri, a partire dalle concessioni alle tv estere, che dovrebbero modificare il palinsesto con dei nuovi orari per andare a finire sulla dibattuta questione della sesta rata, che Sky deve ancora pagare e per la quale la Lega Calcio non vuole concedere appigli. Alla fine, anche questa idea rischia di naufragare in men che non si dica. Lo scrive La Nazione.