Ok quando trova la Juve, male contro CR7: i precedenti di Ribery

Con la Juve si esalta, contro Cristiano Ronaldo un po’ meno. Franck Ribery ha disputato cinque partite contro la Vecchia Signora collezionando tre vittorie e due pareggi nella massima competizione europea, senza tuttavia mai trovare la via del gol. Nei confronti diretti con il portoghese invece le cose non vanno benissimo: se la semifinale del mondiale 2006 sorrise alla Francia di FR7, Cristiano ha eliminato tre volte Ribery in Champions League: comunque vada tra i due numeri 7 sarà spettacolo. Lo riporta Tuttosport.