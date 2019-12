Oggi ultimo giorno di lavoro. Possibile allenamento a porte aperte a Capodanno

Questa mattina la Fiorentina si allenerà alle 10.15 per scaricare le tossine accumulate ieri sera. I giocatori avranno poi una settimana di ferie. Il ritrovo è fissato per la mattinata di domenica 29 dicembre quando la squadra inizierà a preparare la gara del 6 gennaio contro il Bologna al Dall’Ara (12.30). Come scrive La Nazione, la Fiorentina da quella data, eccezion fatta per l’ultimo dell’anno, si allenerà tutti i giorni ed in particolare in vista di Capodanno è al vaglio della società la possibilità (come già avvenuto più volte gli anni scorsi) di aprire a tutti i tifosi la seduta allo stadio «Franchi» con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi l’anno nuovo grazie alla vicinanza del popolo viola. Anche il dg Joe Barone farà ritorno a casa e non tornerà a Firenze prima del 2 gennaio, giorno in cui potrebbe seguirlo anche il presidente Commisso.