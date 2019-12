Occhi su Duncan: viola a caccia di un rinforzo a centrocampo, ma non solo

“Qualche idea ce l’ho in mente, servirà qualche innesto” ha detto ieri Beppe Iachini in sede di presentazione da nuovo allenatore della Fiorentina. E allora quale scelta migliore di chi conosce bene? Oltre a Lirola, la Fiorentina ha anche Dragowski, Terracciano e Rasmussen che ha recentemente allenatorice il tecnico di Ascoli. Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola rilancia il nome di Alfred Duncan del Sassuolo (SCHEDA), pedina per il centrocampo che potrebbe trovare il gradimento del tecnico. Resta però da capire – si legge – la fattibilità dell’operazione e se effettivamente i neroverdi siano disposti a cedere anche lui alla Fiorentina dopo la perdita di Lirola in estate.

Anche in difesa si studia un colpo: piace sempre molto Kevin Bonifazi (SCHEDA), l’ex Spal che sta trovando poco spazio alla corte di Mazzarri e per il quale può aprirsi un tavolo nell’affare Zaza, ma resta di attualità anche la pista Walter Kannemann (SCHEDA), centrale del Gremio con licenza di muoversi anche a sinistra e obiettivo già sondato in estate.