Ritorna il centravanti, occasione d’oro per Vlahovic

Su Repubblica si fa il punto sulle ultime notizie di formazione in vista del Cagliari. Dopo molte panchine sembra quasi certo l’utilizzo da titolare di Dusan Vlahovic, che prenderà il posto di uno spento Boateng. Il serbo, nel 3-5-2 di Montella, affiancherà Federico Chiesa ed avrà il difficile compito di scardinare la difesa cagliaritana. Per lui non è ancora arrivata la prima rete in Serie A, i due gol segnati in rimonta contro il Monza (Coppa Italia) sono le uniche marcature all’attivo. In attesa del ritorno di Ribery, che avverrà al rientro dalla sosta, toccherà alle due pianticelle viola sobbarcarsi il peso offensivo della squadra contro una delle rivelazioni del campionato.