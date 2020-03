Nuovo stadio, sindaco Signa apre: “Mi incontrerò con Barone”

Nuovo stadio della Fiorentina a Signa? I contatti tra il sindaco Giampiero Fossi e Joe Barone ci sono stati. A confermarlo è proprio il primo cittadino a La Nazione, che spiega la sua posizione: “Sono stato contattato da Barone dopo le mie dichiarazioni, lo ricontatterò subito per fissare un incontro. Ribadiamo la disponibilità, sempre che si ci siano i presupposti per procedere”. L’area messa a disposizione da Fossi è definita “baricentrica”, tra il confine del comune di Signa e quello fiorentino, col l’adiacente ferrovia che renderebbe semplice raggiungere lo stadio dalla stazione di San Donnino. Come spiega il quotidiano però l’area ha diversi vincoli idrogeologici e non è detto che possa essere compatibile con uno stadio.