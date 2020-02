Ora il sindaco Nardella sfida il patron viola Commisso sul suo tavolo preferito, richiedendo il «fast, fast, fast» su cui ha costruito la sua modalità imprenditoriale a chi vorrà presentare un’offerta per l’acquisto dei terreni del comparto Sud della Mercafir a Novoli. Come scrive La Nazione, il bando, vincolato alla costruzione di uno stadio da almeno 35mila posti, è stato pubblicato ieri dove resterà per 60 giorni feriali. Le offerte, sulla base di 22 milioni, dovranno pervenire in busta chiusa entro le 12 del 7 aprile. Il giorno seguente si svolgerà l’asta, aprendo i plichi e scoprendo l’aggiudicatario. Contestualmente all’impegno del privato per l’acquisti dei terreni, il Comune farà partire la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova Mercafir.