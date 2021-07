Novità Radio Bruno, triplicherà nel corso delle partite. Riganò entra in squadra

Importanti novità per la radio "viola" più ascoltata

Radio Bruno si è da poco confermata ancora una volta leader negli ascolti viola, difendendo un primato che dura ormai da oltre cinque stagioni. E dalla prossima stagione ci sarà una novità per i tifosi viola proprio a Radio Bruno. La presenza della voce viola per eccellenza, David Guetta, infatti triplicherà nel corso delle partite della Fiorentina, per una trasmissione che comprenderà, oltre al racconto della gara, anche novanta minuti di prepartita e due ore dopo il fischio finale. Per questa nuova avventura verranno schierati, insieme al partner storico Saverio Pestuggia, gli ex viola Lorenzo Amoruso e Cristian Riganò. Lo scrive il Corriere Fiorentino.