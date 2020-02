Non così bella da ambire all’Europa, ma neanche così brutta da rischiare la B

Il Corriere Fiorentino analizza entusiasta la vittoria di ieri, per poi concentrarsi sulla schizofrenia della banda gigliata: sette punti dalla zona Europa e sei dalla lotta per non retrocedere, distanze colmabili sia in positivo che in negativo, rendono necessaria una decisa virata verso la continuità. Iachini ha indovinato tutte le scelte proprio nel momento più delicato – perdere ieri avrebbe portato ad un vero e proprio psicodramma – mentre Duncan ha aggiunto muscoli e classe alla mediana. E per una volta ci si è messa anche la buona sorte. E il VAR, per la gioia di Commisso.