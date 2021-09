Nico Gonzalez pronto a riprendersi la fascia sinistra

Nico Gonzalez è pronto a rivestire la maglia da titolare già dalla partita contro il Genoa a Marassi

Nico Gonzalez è pronto a riprendersi il posto da titolare - scrive il Corriere dello Sport. Infatti l'argentino mira a riconquistare fin da sabato la fascia sinistra dall'inizio, sognando di realizzare anche il suo primo gol con la maglia della Fiorentina in trasferta. Come sappiamo, nella partita di sabato contro l'Atalanta, il giocatore è entrato solo a fine gara, perché rientrato nella notte precedente in Italia, dopo la sosta delle nazionali. Dopo aver festeggiato il primo gol in Coppa Italia contro il Cosenza e aver segnato alla seconda di campionato col Torino, adesso è alla ricerca del terzo gol, però in trasferta.