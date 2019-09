Montella, tre punti contro la paura

Non è un crocevia, ma allo stesso tempo Vincenzo Montella non vuole guardare la classifica e lo stesso ha chiesto di fare ai suoi giocatori. La Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino, ha intrapreso un percorso che ha avuto la sfortuna di incrociare le prime tre dello scorso campionato, ma senza ansia la vittoria arriverà. Montella per ora si sente al sicuro, i risultati non fanno vacillare la sua posizione, Pradè gli ha ribadito la fiducia.

E stasera contro la Samp dell’amico Di Francesco si affiderà a Chiesa e Ribery, le cui condizioni sono migliorate. Ma l’Aeroplanino avverte: non sarà una gara spettacolare, la Fiorentina dovrà essere cinica.