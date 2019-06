Montella chiede Bennacer-Caputo. Si rinnova l’asse con l’Empoli?

Dal caso-Traoré a nuove idee di mercato. Fiorentina ed Empoli tornano a parlarsi dopo il “caso” legato all’ivoriano e all’acquisto non perfezionato da Corvino. Come si legge su La Nazione, fra i nomi che Montella avrebbe indicato nell’incontro romano con Joe Barone e Pradè ci sarebbero Bennacer (LA SCHEDA DEL CENTROCAMPISTA) e Caputo, che il tecnico viola vorrebbe per completare il reparto offensivo. Prezzo complessivo dell’operazione: 23 milioni, ma occhio al Genoa che può contare sull’arrivo di Andreazzoli per convincere entrambi i giocatori a trasferirsi in rossoblu.